Полицейские задержали в Муроме 46-летнего мужчину, который украл деньги из кармана пальто 92-летней пенсионерки, которая расплачивалась на кассе в магазине. По информации УМВД России по

Полицейские задержали в Муроме 46-летнего мужчину, который украл деньги из кармана пальто 92-летней пенсионерки, которая расплачивалась на кассе в магазине. По информации УМВД России по Владимирской области, в полицию обратилась 92-летняя жительница Мурома, рассказавшая, что в продуктовом магазине у нее пропали 3 800 рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого в краже.