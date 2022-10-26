Накануне вечером, 25 октября, в службу МЧС поступило сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома...

Накануне вечером, 25 октября, в службу МЧС поступило сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома в поселке Передел Судогодского района.Происшествие произошло в районе 9 вечера. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 90 кв. м. Сгорела конструкция, внутренняя отделка, имущество дома.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области