28 октября 2022 года с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в прокуратуре Владимирской области будет...

28 октября 2022 года с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 в прокуратуре Владимирской области будет работать горячая линия по вопросам исполнения законодательства при реализации мероприятий по капитальному ремонту домов.Интересующие вопросы можно задать по телефону (84922) 32-37-86 (прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Голубев Андрей Юрьевич), сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com