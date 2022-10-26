Как сообщили в компании "Моторинвест", седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров бренда.

Российский автопроизводитель "Моторинвест" начал продажи седанов Evolute i-Pro, говорится в сообщении компании."Моторинвест" объявляет о старте продаж российских электромобилей Evolute. Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей. Модель линейки Evolute - седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров бренда", - отметили в компании.В конце сентября на заводе "Моторинвест" в Липецкой области состоялся запуск первого в России серийного производства электромобилей под брендом Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro.Электромобиль Evolute i-Pro в кузове седан оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км (по циклу NEDC). Мощность электродвигателя - 150 лошадиных сил.Стоимость модели с учетом программы субсидий на приобретение электромобиля (размер субсидии - 925 тыс. рублей) составит 2,065 млн рублей, без субсидии - 2,99 млн рублей. На сегодня дилерская сеть компании охватывает девять регионов России. Электромобили можно будет купить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.Ожидается, что в линейке Evolute до конца года появится кроссовер i-Joy и минивэн i-Van. Стоимость данных моделей без учета субсидирования составит 3,49 млн рублей. В 2023 году планируется также выпуск кросс-купе i-Jet, заявляли ранее в "Моторинвесте". Всего до конца текущего года компания намерена произвести 2 тыс. электромобилей.