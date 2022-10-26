Территория возле корпусов 905, 906 и 913 в Старом Крюкове преобразилась.

Территория возле корпусов 905, 906 и 913 в Старом Крюкове преобразилась.Зеленоград развивается в том числе благодаря программе "Мой район", которая была запущена несколько лет назад по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Так, в 9-м микрорайоне Старого Крюкова привели в порядок пешеходную зону "Аллея вязов" возле корпусов 905, 906, 913.На этой территории обновили покрытие пешеходных дорожек и адаптировали их для маломобильных граждан. Возле корпуса 913 сделали детскую площадку с игровым комплексом, качелями и мини-скалодромом. А еще здесь проложили велодорожку, создали зоны тихого отдыха, установили скамейки и урны, привели в порядок газоны.