У деревни Гридино Судогодского района располагалась крупная свалка твердых бытовых отходов площадью...

У деревни Гридино Судогодского района располагалась крупная свалка твердых бытовых отходов площадью более 500 квадратных метров. По данному факту прокуратура организовала проверку.В груде мусора лежали деревянные обрезки, доски, битый кирпич, пенопласт, шины и мебель.Земельный участок под свалкой относится к землям сельскохозназначения, находится в собственности администрации Судогодского района и передан в аренду хозяйствующему субъекту.Обладая информацией о наличии указанной свалки, должностными лицами администрации не принималось действенных мер как к понуждению землепользователя привести земельный участок сельскохозяйственного назначения в надлежащее состояние, так и к досрочному расторжению договора аренды.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в адрес главы администрации Судогодского района внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.После вмешательства прокуратуры место несанкционированного складирования отходов ликвидировано.Фото пресс-службы прокуратуры Владимирской области