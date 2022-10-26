У деревни Гридино Судогодского района располагалась крупная свалка твердых бытовых отходов площадью...
У деревни Гридино Судогодского района располагалась крупная свалка твердых бытовых отходов площадью более 500 квадратных метров. По данному факту прокуратура организовала проверку.
В груде мусора лежали деревянные обрезки, доски, битый кирпич, пенопласт, шины и мебель.
Земельный участок под свалкой относится к землям сельскохозназначения, находится в собственности администрации Судогодского района и передан в аренду хозяйствующему субъекту.
Обладая информацией о наличии указанной свалки, должностными лицами администрации не принималось действенных мер как к понуждению землепользователя привести земельный участок сельскохозяйственного назначения в надлежащее состояние, так и к досрочному расторжению договора аренды.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в адрес главы администрации Судогодского района внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.
После вмешательства прокуратуры место несанкционированного складирования отходов ликвидировано.
Фото пресс-службы прокуратуры Владимирской области