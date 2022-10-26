В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Вязниковскую районную больницу поступил новый рентген-аппарат. Об этом сообщила администрация Владимирской области. Старая техника прослужила 38

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Вязниковскую районную больницу поступил новый рентген-аппарат. Об этом сообщила администрация Владимирской области. Старая техника прослужила 38 лет. Новое оборудование установили в инфекционном отделении больницы. Цифровой рентген работает круглосуточно. На нем уже сделали более 30 снимков. Это открыло возможность проводить исследования не только для стационарных пациентов, но и для людей, которые