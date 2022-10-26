Актриса и звезда сериала Интерны Светлана Пермякова наконец-то получила право на семейное счастье.

Актриса и звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова наконец-то получила право на семейное счастье.Российскаяактриса и бывшая участница КВН Светлана Пермякова прославилась благодаря ролискандальной и властолюбивой старшей медсестры Любы в сериале "Интерны".Манерная актриса отлично вписалась в яркий образ хранительницы больницы.На днях звезда сериалы "Интерны" порадовала поклонников новостью. Она появилась нафотографии в красивом белом свадебном платье. Как стало известно позже, это былилишь съемки сериала. 51-летняя актриса сейчас не замужем, но не все потеряно.Выяснилось, что Светлану Пермякову все-таки берут в жены на старости лет.Звездный тарологМарианна Абравитова сделала любовный расклад на будущее актрисы сериала "Интерны".Семейное счастье вот-вот окажется на пороге дома Пермяковой."Тот момент,когда она пойдет в ЗАГС по-настоящему, еще настанет. Впереди у нее по судьбе,по личной жизни есть брачный союз", — говорит таролог. Марианна считает,что свадебные съемки были практически репетицией настоящего торжества. Онадобавляет, что, вероятно, белого платья уже не будет, но зато у актрисы есть свое видение и свадьбы, и будущего жениха.Скорее всего,поклонники будут в восторге от такого события. Даже под сериальным кадромскандальной звезды сериала "Интерны" они рассыпались в поздравлениях. Что жетогда будет под настоящими фото из ЗАГСа!