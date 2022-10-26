В многоквартирном жилом доме в Ижевске взорвался газ, после чего начался пожар. Об этом сообщает . В результате случившегося пострадал один человек, его состояние оценивается как ..

В многоквартирном жилом доме в Ижевске взорвался газ, после чего начался пожар. Об этом сообщает . В результате случившегося пострадал один человек, его состояние оценивается как тяжелое.По словам очевидцев, взрыв был мощный. Как сообщает , из-за грохота даже проснулись дети в соседнем доме.Момент взрыва попал на видео. Заметно, как здание сильно тряхнуло, а во двор полетели обломки. Кадры публикует телеканал .