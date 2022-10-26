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Мост уплывает
Деревня Недюрево Киржачского района может...
Смотрите в утреннем выпуске "Вестей":
Мост уплывает
Деревня Недюрево Киржачского района может потерять единственную переправу. К решению проблемы подключилась районная прокуратура.
К ответу
Во Владимире застройщик кооператива "Северный" оставил сотни дольщиков без жилья. Удастся ли привлечь к ответу?
Армейская школа
От военной подготовки до укрепления силы духа. Как судогодский клуб "Пересвет" тренирует будущих защитников Отечества?