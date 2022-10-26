Смотрите в утреннем выпуске Вестей: Мост уплывает Деревня Недюрево Киржачского района может...

Смотрите в утреннем выпуске "Вестей":Мост уплываетДеревня Недюрево Киржачского района может потерять единственную переправу. К решению проблемы подключилась районная прокуратура.К ответуВо Владимире застройщик кооператива "Северный" оставил сотни дольщиков без жилья. Удастся ли привлечь к ответу?Армейская школаОт военной подготовки до укрепления силы духа. Как судогодский клуб "Пересвет" тренирует будущих защитников Отечества?