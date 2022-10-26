Во Владимирской области товары сельскохозяйственного производства отгрузили на 150 млрд рублей. Регион завершает год с рекордными показателями, сообщили в администрации области. 25 октября

Во Владимирской области товары сельскохозяйственного производства отгрузили на 150 млрд рублей. Регион завершает год с рекордными показателями, сообщили в администрации области. 25 октября подвели предварительные итоги по развитию сельского хозяйства в области. Почти за год сбор зерна в бункерном весе составил 223 тысячи тонн. При этом урожайность с гектара составила 2,5 тонны. Этот показатель выше,