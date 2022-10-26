Как сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, этот показатель демонстрирует, как...

Как сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, этот показатель демонстрирует, как развивалась экономика и социальная сфера с марта по август текущего года.При проведении исследования регионы были поделены на три группы: «зелёную» зону составили те, кто демонстрировал лучшие показатели, «красную» – отстающие, в «жёлтую» включили середнячков.Владимирская область – в «зелёной» зоне, среди самых устойчивых и успешных регионов. Впереди нас – только Бурятия и Татарстан. В непростое для всей страны время в нашей области по решению Губернатора Александра Авдеева были оперативно введены два пакета антикризисных мер поддержки практически всех сфер экономики.Фото пресс-службы АВО