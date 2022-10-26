В середине октября в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 39-летнего...

В середине октября в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 39-летнего владимирца.По имеющейся информации мужчина планировал сбыть на территории Владимира наркотик растительного происхождения и психотропное вещество.Из квартиры, принадлежащей родственнице задержанного, полицейские изъяли марихуану общей массой, превышающей 250 грамм, а также 0,28 грамма психотропного вещества, содержащего в своем составе амфетамин. Также по месту жительства фигуранта оперативники изъяли более 3 грамм гашиша и марихуаны. Результаты проведенного исследования подтвердили, что мужчина хранил запрещенные вещества.Местный житель дал признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области