Во Владимире завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике Памяти...

Во Владимире завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Памяти Заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева".За призовые места боролись более 600 спортсменок из 22 регионов России.Как сообщили в пресс-службе мэрии города Владимира, ученицы владимирской «СШОР №5 по художественной гимнастике» показали высокие результаты.По итогам соревнований среди КМС 1 место заняла Анна Николаева, 2 место — Алина Галочкина.По 1 разряду на первую ступень пьедестала поднялась Алёна Ханина.В личном многоборье среди гимнасток 2012 года рождения Анастасия Паспортникова заняла 2 место.Фото пресс-службы администрации города Владимира