Сигнал о завышении цен поступил в общественную приемную «ЕР».

Во Владимирской области активисты партии власти провели мониторинг магазинов, торгующих амуницией для военных. Сигнал о завышении цен поступил в общественную приемную «ЕР».«Мы выписывали цены, узнавали наличие. Например, во Владимире продавцы утверждали, что обмундирование не подорожало, но многие позиции исчезли с прилавков», - рассказали в пресс-службе партии.Предприниматели говорят, что стараются не поднимать цены, но из-за ажиотажа многие вещи просто раскупили (как это было с весной текущего года). В нескольких торговых точках не оказалось спальных мешков, берцев и тактических перчаток. Полностью исчезли военные аптечки.Продавцы жалуются на поставщиков, которые повысили ценник. Есть и недобросовестные бизнесмены, покупающие некачественную экипировку и продающие её втридорога.«Взяли форму «Горка» на 500 тысяч, а там качество никакое. На Садоводе раньше носки стоили 10 рублей, а сейчас 200», - жалуются владимирские предприниматели.Результаты проверки партийцы направят федеральному руководству для принятия решений.Впрочем, их реакция, как это часто бывает, запоздалая. С даты объявления мобилизации прошло больше месяца. План по призыву резервистов практически выполнен. Поставщики и продавцы «сделали кассу», а местные власти берутся за решение проблем после того, как Президент Владимир Путин объявил, что в течение ближайших недель армия должна