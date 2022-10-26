Директором Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Роман Сорокин. Соответствующий приказ был...

Директором Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Роман Сорокин. Соответствующий приказ был подписан председателем правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером, сообщила пресс-служба ПАО «Т Плюс».Роман Николаевич в 2001 году окончил Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и в 2005 году по специальности «Экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)», имеет квалификацию кандидата технических наук.Трудовой путь Роман Николаевич начал в 2001 году электромонтером по испытаниям и измерениям, инженером службы изоляции и защиты от перенапряжения Ивановских электрических сетей. С 2013 г. по 2016 г. занимал пост директора департамента цен и тарифов администрации Владимирской области. Затем руководил филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во Владимире, работал заместителем директора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ. С сентября 2020-го и на протяжении более года был советником генерального директора АО «РТ-Инфраструктура». Пост временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Роман Сорокин занял в ноябре 2021-го и работал на этой должности до сентября 2022 г.Олег Грошев, возглавлявший Владимирский филиал, продолжит работу в Группе компаний «Т Плюс» в должности генерального директора АО «ЭнергоремонТ Плюс».Фото пресс-служба ПАО «Т Плюс».