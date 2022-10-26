Сегодня во Владимир прибыла еще одна группа вынужденных переселенцев- 94 человека. Они жили в...

Сегодня во Владимир прибыла еще одна группа вынужденных переселенцев- 94 человека. Они жили в пункте временного размещения в Белгородской области, в районах, граничащих с Украиной. Какую помощь оказывают людям в нашем регионе, расскажет Юлия Шувалова.Наконец-то в безопасности... В ПВРе на улице Добросельской разместили 48 человек. В их числе- 22 ребенка. Семья Лазаренко приехала из села Владимировка. Преодолели большой путь. 4 дня жили в палаточном лагере в Белгородской области. Затем были направлены во Владимир. Рассказывают, что до последнего не хотели покидать родную землю, но после обстрелов украинских националистов от населенного пункта остались руины.Наталья и Игорь, вынужденные переселенцы (с. Владимировка):– Пришлось собраться и уехать. Летают ракеты, дома взрываются. Школы подрывали.Людей поселили в комфортных номерах. Юрий Гаевой с женой- из села БоровАя Харьковской области. С собой вещей практически не было. Во Владимире семью обеспечили лекарствами, средствами личной гигиены, теплой одеждой.Юрий Гаевой, вынужденный переселенец (поселок Боровая):– Это дали нам бесплатно. Я не знаю... В зиму я уже нарядился.Семья Кряж из КУпянска в сентябре попала под обстрел ВСУ. Выжили чудом, рассказывает Мария. Благо дети сидели в погребе. После этого сразу решили уезжать. К новой жизни адаптировались быстро, приехали месяц назад... Правда, на душе до сих пор тревога. На Украине остались родные.Мария Кряж, вынужденный переселенец (г. Купянск):– В голове был дурдом. Сейчас успокоились, но все равно переживание. Неизвестность, что дальше будет.Виктория и Алексей уже начали ходить в школу, в 9-ый и 7-ой классы. Обрели друзей. И осваивают новую учебную программу.Виктория и Алексей, вынужденные переселенцы (г. Купянск):– Математика немного сложно.. Мы на русском языке не читаем, мы только пишем. А писать я по-русски умею.Сейчас в пункте временного размещения на Добросельской проживает около четырехсот человек. На месте работает врач, миграционная и социальная службы.Елена Ченцова, директор владимирского комплексного центра социального обслуживания населения:– Первое, что мы выдали наборы предметов первой необходимости. Это средство гигиены, влажные салфетки, шампунь мыло. Немного такое на перекус... тушенка.Люди уже начали оформлять документы на получение российского гражданства. Ищут работу. Детей устраивают в детские сады и учебные заведения.Борис Беликов, начальник управления гражданской защиты г.Владимира:– Они прям хотят все у нас жить. Сейчас проходят медицинскую комиссию. Мы уже 2 раза их на экскурсию к работодателям возили.Сейчас во Владимирской области- три с половиной тысячи вынужденных переселенцев. Помощь оказывают каждому.Юлия Шувалова, Александр Чунаев."Вести Владимир"