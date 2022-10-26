Вновь «отличился» магазин «Светофор».

В магазине «Светофор» активисты движения «Народный контроль» нашли просрочку и гнильё. Во вскрытых упаковках с нечитаемой информацией продаётся замороженная рыба, курица и колбаса. На мясе заклеены сведения о сроке годности, на сыре их вообще нет, а на майонезе нет даты изготовления. Найден просроченный маргарин, гнилые киви и лимоны, растаявшие окорочка. А геркулесовая каша и вовсе продаётся в рваных коробках.В «Магните», расположенном на Мира-17, на прилавках лежит просроченный шоколад, зерновые и вафельные батончики, вскрытая упаковка муки, две упаковки печенья нетоварного вида, а также гнилые овощи и фрукты.«Мониторинг будет продолжен. Основная цель, чтобы владимирцы, приходя в супермаркет, были уверены, что они приобретают качественные и безопасные товары», — резюмировал координатор проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.