Во Владимире полицейские установили водителя автобуса, грубо нарушившего Правила дорожного...

Во Владимире полицейские установили водителя автобуса, грубо нарушившего Правила дорожного движения.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в отношении водителя, подвергшего опасности жизни участников дорожного движения, составлен протокол об административном правонарушении.В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой водитель маршрутного автобуса, двигаясь по Суздальскому проспекту во Владимире, проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.По данному факту УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведена проверка. Личность водителя автобуса была установлена. В отношении данного гражданина госавтоинспекторами вынесено постановление по делу об административном правонарушении и назначено административное наказание в виде штрафа.С водителем автобуса сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений Правил дорожного движения.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos