Во владимирской мечети сегодня пройдет второй этап конкурса на лучшее знание жизнеописания пророка...

Во владимирской мечети сегодня пройдет второй этап конкурса на лучшее знание жизнеописания пророка Мухаммеда. Это будет письменный диктант. Победителей, занявших первое, второе и третье места, ждут денежные вознаграждения. Призовой фонд - тридцать тысяч рублей.Такой конкурс владимирский мухтасибат проводит впервые. Цель - религиозное просвещение этнических мусульман, приезжающих в регион. Даже те, кто живет здесь давно и регулярно посещает службы и проповеди, не знакомы с деталями биографии центральной фигуры ислама и канонами вероучения. На первом этапе участникам конкурса предложили ответить на 99 вопросов.Азат-хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области))- Истинный мусульманин, который знает историю ислама, который знает пример пророка Мухаммада (мир ему), он всегда будет миролюбив, и по-доброму относиться ко всем окружающим.