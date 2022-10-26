В областном центре продолжается строительство важнейшей магистрали - Рпенского проезда. Он станет...

В областном центре продолжается строительство важнейшей магистрали - Рпенского проезда. Он станет дублером Добросельской и должен разгрузить ее от пробок. На каком этапе дорожный проект "особого значения"- расскажет Максим Калашников.– На Рпенском проезде продолжаются строительные работы. В частности - идет укладка асфальтового покрытия. На сегодняшний день уже готов участок дороги от пересечения улиц Мира и Почаевской. На улице Юбилейной будущая дорога отсыпана щебнем.Такой же слой до конца года должен покрыть 40% будущей дороги. В асфальте- уже больше полукилометра будущего Рпенского проезда.Вячеслав Филиппов, исполняющий обязанности заместителя главного инженера МУП "ДСУ-3":– Приступили на сегодняшний день к устройству АБ - асфальтобетонного покрытия первого слоя. На пикете 4.07 производим устройство труб, канализаций ливневых.Дорожники трудятся шесть дней в неделю. На мосту работы интенсивнее - в две смены без праздников и выходных.Протяженность переправы на Рпенском проезде - почти 200 метров. Ширина - 25. Возводят мост опытные рабочие- участники многих крупных строек. Монтажник Владимир Ершов, к примеру, вместе с сотнями других специалистов строил Крымский мост.Владимир Ершов, монтажник железнобетонных конструкций:– Все мастера своего дела. Уже не первый год в этом деле. От одного человека здесь ничего не зависит. Все от бригады, коллектива. Тут добросовестно все выполняют свои виды работ, т.е. не надо уже никому ничего говорить что делать.Вдоль реки Рпень установлены 6 мостовых опор. Идет монтаж металлоконструкций- его завершат до января. Строители столкнулись с рядом сложностей, в том числе из-за рельефа, но все проблемы решены.Вячеслав Филиппов, исполняющий обязанности заместителя главного инженера МУП "ДСУ-3":– Река идет вдоль моста. Соответственно, когда были разливы, работы вообще останавливались, это порядка двадцати дней. Плюс проблемы были в переключении коммуникаций опорных, которые проходили по оси мостовой части.В строительстве Рпенского проезда задействовано порядка девяноста рабочих и 40 единиц техники. В эксплуатацию дублер улицы Добросельской должны ввести летом следующего года. Городу, который по утрам задыхается от пробок, магистраль действительно нужна как воздух.Максим Калашников, Семен Карпов."Вести-Владимир"