Каждый из проектов готов к реализации. Во Владимире впервые прошла международная бизнес-игра...

Каждый из проектов готов к реализации. Во Владимире впервые прошла международная бизнес-игра "Начинающий фермер".В финале приняли участие 5 команд. На суд жюри они представили проекты по выращиванию шампиньонов, кролиководству, садоводству, разведению коз. Победители получили подарки от спонсоров и бесценный опыт. Как отметил руководитель регионального отделения "Российского союза сельской молодежи", Александр Малышенко, по качеству проработки бизнес-планов участники оказались даже лучше, чем некоторые действующие фермеры.