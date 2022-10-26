Владимирские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщило УМВД региона. Из квартиры родственницы мужчины полицейские изъяли

Владимирские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщило УМВД региона. Из квартиры родственницы мужчины полицейские изъяли более 250 грамм марихуаны и 0,28 синтетического наркотика. Дома у самого задержанного сотрудники органов нашли еще более 3 грамм гашиша и марихуаны. Мужчина дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по