Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о том, что 35 жителей региона, мобилизованных в учебный центр в Пакино, не получили довольствие за сентябрь. По сравнению с теми,

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о том, что 35 жителей региона, мобилизованных в учебный центр в Пакино, не получили довольствие за сентябрь. По сравнению с теми, кто выплату получил, 35 – небольшое количество, утверждает глава региона. По его словам, некоторые бойцы не получили деньги деньги, потому что не оформили карты. С остальными в призывной