В отношении мобилизованных граждан РФ приостанавливаются все исполнительные судебные производства, включая алиментные. Судебные приставы рассказали о работе в этом направлении на

В отношении мобилизованных граждан РФ приостанавливаются все исполнительные судебные производства, включая алиментные. Судебные приставы рассказали о работе в этом направлении на заседании комиссии по работе с обращениями мобилизованных во Владимирской области. «На сегодня все исполнительные производства по заявлениям мобилизованных приостановлены полностью, включая алиментные. Но исполнение можно отозвать и предъявить в кредитную организацию, которая выдает денежное