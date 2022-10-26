Власти вновь обсудили проблемы мобилизованных.

Во Владимирской области специальная комиссия продолжает рассматривать жалобы мобилизованных. На последнем заседания обращения касались обеспечения обмундированием и уплаты алиментов.Так, военные прокомментировали ситуацию с амуницией для бойцов.«Всё, что военнослужащему положено по нормам вещевого довольствия, ему выдаётся. Никаких рекомендаций о покупке вещей от командования части не исходит», – подчеркнул представитель Окружного учебного центра Владислав Истомин.Однако случается, что некоторые необходимые на фронте вещи не входят в вышеуказанные нормативы обеспечения. В этом случае к решению проблем власти подключают бизнес и жителей региона.«Благодаря поддержке неравнодушных владимирцев, а также организаций и предприятий, удалось обеспечить наших воинов даже тем, что в нормы вещевого довольствия не включено. Например, спальными мешками», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Чиновники обсудили и отдельные обращения, в том числе касающиеся алиментов. Врио руководителя регионального УФССП Андрей Тамарин подчеркнул, что все дела по заявлениям мобилизованных приостановлены полностью, включая алиментные.В завершении совещания замгубернатора Дмитрий Лызлов заверил, что каждое обращение военнослужащих будет рассматриваться в индивидуальном порядке.