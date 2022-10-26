Власти вновь обсудили проблемы мобилизованных.
Во Владимирской области специальная комиссия продолжает рассматривать жалобы мобилизованных. На последнем заседания обращения касались обеспечения обмундированием и уплаты алиментов.
Так, военные прокомментировали ситуацию с амуницией для бойцов.
«Всё, что военнослужащему положено по нормам вещевого довольствия, ему выдаётся. Никаких рекомендаций о покупке вещей от командования части не исходит», – подчеркнул представитель Окружного учебного центра Владислав Истомин.
Однако случается, что некоторые необходимые на фронте вещи не входят в вышеуказанные нормативы обеспечения. В этом случае к решению проблем власти подключают бизнес и жителей региона.
«Благодаря поддержке неравнодушных владимирцев, а также организаций и предприятий, удалось обеспечить наших воинов даже тем, что в нормы вещевого довольствия не включено. Например, спальными мешками», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.
Чиновники обсудили и отдельные обращения, в том числе касающиеся алиментов. Врио руководителя регионального УФССП Андрей Тамарин подчеркнул, что все дела по заявлениям мобилизованных приостановлены полностью, включая алиментные.
В завершении совещания замгубернатора Дмитрий Лызлов заверил, что каждое обращение военнослужащих будет рассматриваться в индивидуальном порядке.