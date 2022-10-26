За 9 месяцев специалисты Роспотребнадзора провели 140 контрольно-надзорных мероприятий.

Во Владимирской области изъяли 9 кг некачественного хлеба. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Специалисты ведомства провели 140 контрольных мероприятий. На проведение исследований взято 680 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий. Проводилась проверка на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим параметрам.В результате 15 проб не прошли анализ по микробиологическим показателям. У ряда товаров также отсутствовали сопроводительные документы, выявлено несоответствие маркировки.С продажи снято три партии кондитерских изделий массой 9 кг.