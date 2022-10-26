25 октября директор Департамента сельского хозяйства Константин Демидов на своей пресс-конференции...

25 октября директор Департамента сельского хозяйства Константин Демидов на своей пресс-конференции подвёл предварительные итоги работы агропромышленного комплекса Владимирской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.«Этот год – один из лучших по сбору зерна, здесь основные передовики – Суздальский и Юрьев-Польский районы. Итоги уборочной кампании очень позитивные – зерна в бункерном весе намолочено 223 тысячи тонн. При этом урожайность составила 25 центнеров с гектара. Этот показатель выше, чем в 2021 году», – отметил глава ведомства.Традиционно успешная отрасль животноводства в этом году показывает рост. Впервые с 1990-х годов удалось преодолеть психологическую отметку в 470 тысяч тонн произведённого сельхозпредприятиями молока.Ещё один рекорд, которого удалось достичь в отрасли, – 1200 тонн производимого молока в день. Растут и надои. По надою молока Владимирская область опережает и регионы ЦФО, и в целом показатели по России – как по абсолютному показателю надоев, так и по динамике роста. За 9 месяцев 2022 года надой молока на корову составляет 6753 кг, а к концу года продуктивность каждой коровы у нас ожидается в размере 8900 кг при росте в 9 процентов.Директор Департамента сельского хозяйства сообщил, что по итогам 9 месяцев пищевая и перерабатывающая промышленность также демонстрирует рост на треть, владимирские сельхозтоваропроизводители уже отгрузили товаров на сумму свыше 150 млрд рублей. Рост отмечается во всех отраслях: мясопереработка и хлебобулочные изделия – на 20 процентов, мукомольная промышленность – на 15 процентов.Фото https://www.pxfuel.com/