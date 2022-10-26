С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176459 владимирцев.

Во Владимирской области 26 октября выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, 5 - в Петушинском, по 2 - в Кольчугинском и Суздальском, 4 - в Александровском, 3 - в Вязниковском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском и Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176459 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49016 заболевших во Владимире, 20819 - в Ковровском районе и 19093 - в округе Муром.