Во Владимирской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 25 октября. На 5 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 16 человек, накануне в больницы с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 25 октября. На 5 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 16 человек, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попали 24 пациента. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 459. В лидерах по заражениям Владимир – 21 заболевший за сутки.