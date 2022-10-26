Переселенцев доставили в пункты временного размещения.

Во Владимирскую область прибыли 94 беженца из ЛДНР и Украины. Ранее они были размещены в Белгородской области.«Все они - жители Харькова, Мариуполя и ряда других областей. Среди них - 28 детей», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.На вокзале людей встретили представители Белого дома. Переселенцев доставили в пункты временного размещения. Эвакуированным окажут помощь с оформлением документов.- Прибывших обеспечили всем необходимым, в том числе и горячим питанием, оказали медицинскую помощь. Юристы и психологи готовы помочь справиться с возникшими проблемами. Детей определят в школы и детские сады, а взрослым помогут найти работу. Своих не бросаем, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.