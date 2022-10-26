Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов отличается от предыдущих, поскольку принимается в условиях проведения спецоперации и беспрецедентного давления на РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи депутатов фракции Единая Россия с главой Минфина Антоном Силуановым.

Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов отличается от предыдущих, поскольку принимается в условиях проведения спецоперации и беспрецедентного давления на РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи депутатов фракции "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.Проект главного финансового документа страны должен в приоритетном порядке решать задачи обеспечения военнослужащих и достижения целей специальной операции на Украине, сказал спикер ГД.По его словам, обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены. Это развитие экономики, реализация социальных и инфраструктурных проектов, перечислил председатель Госдумы.В ходе рассмотрения проекта бюджета парламентарии намерены принять постановление, где отразят инициативы фракций Думы по доработкам законопроекта.Правительство внесло проект бюджета в Госдуму 28 сентября. Среди приоритетов – обороноспособность страны и забота о семьях военнослужащих.Ранее спикер взять шефство над военными городками.Парламентарии займутся решением проблем учреждений здравоохранения, образования и культуры, вопросами благоустройства.