Актриса Чулпан Хаматова с февраля 2022 года находится в эмиграции. За это время ей пришлось переосмыслить творческие планы.

Актриса Чулпан Хаматова с февраля 2022 года находится в эмиграции. За это время ей пришлось переосмыслить творческие планы.На волне февральскихсобытий этого года многие артисты и творческие деятели покинули Россию. Каждыйиз них нашел свою причину такого решения. Одни объявили ее публично, другие жерешили просто отмолчаться. Так, актриса театра и кино Чулпан Хаматова заявила,что не чувствует себя в безопасности в стране, поэтому выбрала жизнь в Латвии.Вместе с тремя дочерями она перебралась в Ригу.Сейчас предавшаяродину, по мнению некоторых россиян, Чулпан Хаматова — артистка Нового рижскоготеатра. На сцене уже состоялась премьера моноспектакля с участием звезды. Воттолько участие в других постановках очень затруднительно."Либо я будуиграть на латышском языке, либо вообще не буду играть", — говоритХаматова. Такое решение абсолютно понятно, ведь зрители ходят на выступления всвоей стране и хотят слышать привычную речь. Тем более, что отношение к русскомуязыку сильно ухудшилось.Получается, что дажес актерским талантом русскоязычная Чулпан Хаматова оказалась никому не нужна вдругой стране. Также, пока неизвестно, как и будет ли вообще артистка восстанавливатьи другие свои проекты — благотворительные фонды и сборы.