Полтонны гуманитарного груза бойцам направили сегодня в рамках проекта Народного фронта Все для...

Полтонны гуманитарного груза бойцам направили сегодня в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!"Он реализуется с начала специальной военной операции. Сортировать и отправлять груз из Владимира помогали волонтёры, команда "Молодёжки ОНФ" с участием студентов. Организации и обычные жители собрали всё, что необходимо на передовой: лекарства, консервы, бинокли, тактические коврики, термобельё.