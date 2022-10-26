Вторая группа мобилизованных жителей Владимирской области отправилась в зону СВО. Под звуки военного оркестра бойцов проводили представители администрации и духовенства, ветераны и

Вторая группа мобилизованных жителей Владимирской области отправилась в зону СВО. Под звуки военного оркестра бойцов проводили представители администрации и духовенства, ветераны и артисты, сообщили в пресс-службе Белого дома. В администрации подчеркнули, что мужчины настроены оптимистично — с улыбкой на лице желают друг другу победы, а своим родным — верить и ждать. «Честь и слава солдату