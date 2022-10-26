Владимирец поблагодарил предпринимателей и неравнодушных жителей 33-го региона за помощь ВС РФ.

Находящийся в зоне СВО выпускник ВлГУ поблагодарил бабу Валю за мешок связанных носков. Видеозапись опубликовала пресс-служба Владимирского госуниверситета.Боец окончил кафедру биологии и экологии. В армии он контролирует качество еды и воды при помощи биотестирования.Владимирец поблагодарил предпринимателей и неравнодушных жителей 33-го региона за помощь ВС РФ.«Особая благодарность бабе Вале, которая сшила для солдат целый мешок носков. Вот так вместе мы повышаем боеспособность наших подразделений. Спасибо вам. Все задачи будут выполнены», - обратился военнослужащий к всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи.