Единственное, в чем нуждается семья Анастасии Заворотнюк – поддержка.

Единственное, в чем нуждается семья Анастасии Заворотнюк – поддержка.Новость о серьезном заболевании звезды "Моей прекрасной няни" стала настоящим шоком не только для миллионов поклонников, но и для членов ее семьи: дочерей, сына и мужа жуткое слово "рак" определенно задело за живое. Конечно, борьба с онкологией самого близкого человека – мучительный процесс, но родственники Анастасии Заворотнюк не сдаются.Несмотря на все трудности, заболевание актрисы должно было сплотить семейство, ведь в такое темное время каждому нужна моральная поддержка. Вполне возможно, что старшую наследницу Анну поддержал глава семейства Петр Чернышев, а она, соотвественно, его. Но сейчас прославленного фигуриста ждет работа в новом шоу Татьяны Навки, в подготовку которого он, скорее всего, ушел с головой.К счастью, у дочери Анастасии Заворотнюк есть еще один человек, который заботится о ней в непростое время. Анна не раз говорила, что у нее есть любимый мужчина, в руках которого она нашла утешение: как в самом начале болезни матери, так и сейчас, когда поддержать в общем-то и некому.Имя своего благоверного девушка держит в тайне, но известно, что вместе они еще со времен института. Иногда поклонники модели интересуются ее личной жизнью, но звездная наследница продолжает держать детали в тайне. Но недавно она очевидно удивила народ, когда, по данным , намекнула на тайную свадьбу."Может, я уже вышла замуж". – написала в своем микроблоге 26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк.