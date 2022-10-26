На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 октября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 октября 2022 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:19 сл. во Владимире,6 сл. в Муромском районе,8 сл. в Ковровском районе,5 сл. в Петушинском районе,2 сл. в Кольчугинском районе,4 сл. в Александровском районе,10 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,1 сл. в г. Радужном,1 сл. в Киржачском районе,1 сл. в Камешковском районе,1 сл. в Меленковском районе,3 сл. в Вязниковском районе,2 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176459 случаев заболевания.