Уроженца Курской области будут судить за обман жителя Коврова на 14 тысяч. Об этом сообщило УМВД России по Владимирской области. В ходе следствия установлено, что в январе 2022 года

Уроженца Курской области будут судить за обман жителя Коврова на 14 тысяч. Об этом сообщило УМВД России по Владимирской области. В ходе следствия установлено, что в январе 2022 года 23-летний житель Коврова обратил внимание на объявление о продаже короба для акустических систем. Он связался с 19-летним продавцом и перевел 14 тысяч. Уроженец Курской области сообщил,