Григория Вишневского признали виновным в получении взяток в крупном размере, а также в мошенничестве. Приговор вынесли сегодня, 26 октября, в Ленинском районном суде. Установлено, что врио

Григория Вишневского признали виновным в получении взяток в крупном размере, а также в мошенничестве. Приговор вынесли сегодня, 26 октября, в Ленинском районном суде. Установлено, что врио заместителя губернатора Владимирской области в период с августа по ноябрь 2021 года получил взятку 550 тысяч рублей и оплату авиабилетов от подмосковной компании. Эта организация выиграла тендер на проведение