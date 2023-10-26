Сотрудники Владимирского филиала провели серию экскурсий для школьников старших классов, а также для студентов Владимирского государственного университета и Ивановского энергетического колледжа на Владимирскую ТЭЦ-2 и Ивановскую ТЭЦ-3.

Сотрудники Владимирского филиала провели серию экскурсий для школьников старших классов, а также для студентов Владимирского государственного университета и Ивановского энергетического колледжа на Владимирскую ТЭЦ-2 и Ивановскую ТЭЦ-3. Мероприятия прошли по корпоративной программе «Открытый турникет».Ребята узнали об особенностях работы оборудования станций, буднях работников ТЭЦ, о том, каким образованием и навыками нужно владеть, чтобы трудиться в этой сфере.Гостям показали щиты управления станциями, а также энергетические котлы и турбоагрегаты. Студенты, посетившие Владимирскую ТЭЦ-2, отметили, что им надолго запомнится факел в топке котла.Студент Владимирского государственного университета Матвей Конюхов поделился: «Узнал много познавательного. Масса впечатлений. Увидели котлы вживую, масштабы ТЭЦ и работы энергетиков, какие грандиозные задачи здесь решаются каждый день, как важна слаженная работа команды».Технический директор - главный инженер Владимирской ТЭЦ-2 Роман Влащенко пояснил: «На подобных экскурсиях молодые люди погружаются в производственный процесс, смотрят на работу станции изнутри. Это позволяет будущим специалистам понять, чем занимаются энергетики, и определиться подходит им такая профессия или нет. Мы регулярно проводим подобные мероприятия и всегда рады молодежи на станции».Реклама.