Большой дорожный ремонт во Владимире оценил глава города Дмитрий Наумов. Приживается ли во...

Большой дорожный ремонт во Владимире оценил глава города Дмитрий Наумов."Приживается" ли во Владимире асфальт? Качественные дороги - один из показателей комфортной среды. Какие ремонтные работы и на каких дорогах областного центра завершены? А какие еще предстоят? - выяснила Полина Лаптева.Там, где раньше были ямы и выбоины, а канализационные люки украшали вот такие "кружева из щебня", теперь ровное дорожное покрытие. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" во Владимире отремонтированы Судогодское шоссе, улица Мира, Добросельская, Гвардейская, дороги "Лемешки - Оргтруд", "Юрьевец - Спасское"и улица Вокзальная. Суммарная стоимость работ - около 250 миллионов рублей. На торгах удалось сэкономить почти десять миллионов. Их решили потратить на ремонт пятисотметрового участка на Большой Московской. Сейчас работы почти завершены.В процессе и дорожное строительство в микрорайоне Юрьевец. Работы здесь, в рамках уже другого проекта "Жилье и городская среда", разбиты на три этапа и рассчитаны до следующего года. Цена 572 миллиона рублей. И 121 миллион для микрорайона Пиганово.Дмитрий Наумов, глава города Владимир:- При этом мы делаем отдельные категории - это дороги на присоединенных, удаленных территориях для того, чтобы максимально создать там комфортные условия. У нас много обращений по Немцово, Лунево и ряду других населенных пунктов.Есть и трудности... Контракт с подрядчиком, занимавшимся Вокзальным и Коммунальным спусками, а так же улицей Карла Маркса пришлось расторгнуть- не уложился в срок. Неосвоенные средства уходят на следующий год, но вопрос с укладкой плитки и установкой поребриков придётся решить уже в этом. Также сейчас завершается ремонт последнего из 6 въездов в город Владимир - Мостостроевской дороги.Алексей Шумник. и.о.начальника управления ЖКХ г. Владимира:- Дорога Мостострой, Шпалорезка и немножко дороги улицы Тумская общей протяженностью почти 3 км. Стоимостью 39 млн рублей . Плюс - добавим свои средства городские, для того, чтобы закончить работы на трассе М7, М12. Работы по укладке нижнего слоя, фрезеровки выполнены и укладке верхнего слоя - уже две трети. Осталось одну треть верхнего слоя уложить. Я думаю, что один, два дня и мы закончим работу.В планах - составление сметы и определение перечня работ на будущий год. До 2024-го по проекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать пришедшие в негодность участки, по которым движется общественный транспорт.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Вести Владимир.