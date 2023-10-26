Диетолог Анастасия Кривошея рассказала, почему не стоит начинать строгую диету или пытаться снизить вес перед наступлением новогодних праздников. Она объясняет, что это может быть не только непрактичным, но и негативно повлиять на отношение к пище.

Диетолог Анастасия Кривошея рассказала, почему не стоит начинать строгую диету или пытаться снизить вес перед наступлением новогодних праздников. Она объясняет, что это может быть не только непрактичным, но и негативно повлиять на отношение к пище.Кривошея указывает на то, что новогодние праздники — это время, когда мы наслаждаемся вкусной и разнообразной пищей. Ограничивая себя в еде или пытаясь снизить вес, мы лишаем себя возможности полноценно насладиться этими моментами. Вместо того, чтобы испытывать вину или страх перед праздничными угощениями, Анастасия советует научиться наслаждаться едой с умеренностью и сознательностью.Диетолог подчеркивает, что строгие диеты или попытки быстро снизить вес перед праздниками могут привести к негативным последствиям для организма. Резкое ограничение калорий или исключение определенных групп продуктов может вызвать дисбаланс питательных веществ и негативно сказаться на общем самочувствии, передает . Вместо этого, эксперт рекомендует придерживаться здорового и сбалансированного питания в течение всего года, а не только перед праздниками.Диетолог подчеркнула, что фокусирование на снижении веса перед новогодними праздниками может создать нереалистические ожидания и давление на себя. Вместо того, чтобы стремиться к определенному числу на весах, Анастасия призывает сосредоточиться на своем общем здоровье и благополучии.