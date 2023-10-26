Устали от долгостроя. В арбитражном суде рассматривают иск о признании ООО «Капитал-Строй» несостоятельным застройщиком. Дом высотой в 18 этажей на улице Северной у бывшего ДК “Точмаш”

Устали от долгостроя. В арбитражном суде рассматривают иск о признании ООО «Капитал-Строй» несостоятельным застройщиком. Дом высотой в 18 этажей на улице Северной у бывшего ДК “Точмаш” должны были сдать еще в прошлом году, однако сроки строительства увеличились до 30 июня следующего года. В том, что жильцы смогут переехать в свои квартиры летом, дольщики не верят.