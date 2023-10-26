Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги конкурса «Лучшая жилищная организация», который ежегодно проводится среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья, имеющих договоры с «ЭнергосбыТ Плюс».

Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги конкурса «Лучшая жилищная организация», который ежегодно проводится среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья, имеющих договоры с «ЭнергосбыТ Плюс». В этом году, участие приняла 621 организация.Среди них были выбраны лучшие жилищные компании, которые до 30 сентября 2023 года набрали наибольшее количество баллов по ряду критериев: отсутствие просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы, наличие исправно работающих общедомовых и индивидуальных приборов учета энергии, своевременная передача их показаний, предоставление доступа для установки устройств сбора и передачи данных, отсутствие судебных споров, выполнение всех рекомендаций энергетиков по подготовке домов к зиме.Лидером стало общество с ограниченной ответственностью «УК-Атлант». Наградой победителю стала современная детская игровая площадка, которая в ближайшее время появится во Владимире на улице Нижняя Дуброва.На второй строчке рейтинга ТСЖ «70АК/10», замкнул тройку лучших жилищных компаний ЖСК «166». Подарком для призеров станут сертификаты в магазин строительных материалов и товаров для дома, а также дипломы.«Этот конкурс позволяет нам отметить и поблагодарить клиентов, которые вовремя оплачивают счета, уделяют большое внимание учету потребляемых ресурсов и повышению энергоэффективности домов, успешно работают с населением», - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.Реклама.