Еще четырнадцать владимирцев отправятся в зону специальной военной операции. Они заключили...

Еще четырнадцать владимирцев отправятся в зону специальной военной операции.Они заключили контракты с Министерством обороны и готовы выполнять боевые задачи.Торжественная отправка защитников в учебные подразделения состоялась сегодня в Доме культуры молодежи. В церемонии приняли участие представители областного военкомата, регионального правительства, администрации областного центра, общественники. Владимирские школьники по традиции выступили с творческим номером. Добровольца Георгия провожают сестра и невеста. У него нет опыта армейской службы, но, по словам бойца, он готов получать новые знания и навыки.Георгий, доброволец:- У меня много друзей там сейчас, и я как-то собрался с силой воли и решил туда поехать, подписал контракт. Надо защищать Родину, отдать долг.Внести свой вклад в победу и поступить на службу по контракту можно, обратившись в пункты отбора во Владимире на Стрелецкой 55а и Первой Пионерской 92. Или в военный комиссариат по месту жительства.