Появление настольной игры приурочено к 200-летнему юбилею классика русской драматургии Александра Островского. Бродилка называется «Островский. Игра в чтение», ее бесплатно получат

Появление настольной игры приурочено к 200-летнему юбилею классика русской драматургии Александра Островского. Бродилка называется «Островский. Игра в чтение», ее бесплатно получат библиотекари и учителя литературы, сообщили в пресс-службе правительства региона. Задания для игры разработали учителя русского языка и литературы Татьяна Ковалева (лучший педагог общего образования города Владимира 2023 года) и Надежда Ивахина. Иллюстрации нарисовала художница