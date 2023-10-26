Мэр Владимира озвучил планы по развитию массового спорта. На второй за годы нахождения Дмитрия Наумова у руля власти пресс-конференции, глава города рассказал о развитии спортивной

Мэр Владимира озвучил планы по развитию массового спорта. На второй за годы нахождения Дмитрия Наумова у руля власти пресс-конференции, глава города рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в областной столице. За последний год с помощью привлечения государственных программ удалось реализовать проекты многофункциональных спортплощадок. Новые сооружения власти стараются размещать в разных быстрорастущих микрорайонах, которые особенно нуждаются в