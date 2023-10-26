Какой будет экспозиция Владимирской области на выставке Россия в Москве. Обратный отсчёт дан! В...

Какой будет экспозиция Владимирской области на выставке "Россия" в Москве.Обратный отсчёт дан! В столице на ВДНХ кипит работа. Масштабная выставка "Россия" представит вся страну: от края до края. Все её регионы. Какой будет экспозиция Владимирской области?- расскажет Мария Платанюк.- Сразу за макетом будет находиться экран 5 метров в высоту. Мы с вами находимся на стенде, у которого высота - 6 метров.В павильонах будущей выставки "Россия" всё меняется ежечасно. Ольга СемонЕнко, руководитель проекта стенда Владимирской области рассказывает о площадке, на которой разместят макет древнего Суздаля. Его дополнят технологиями виртуальной реальности.Тысячелетие города-музея, известного всему миру- один из лейтмотивов нашей экспозиции. Края, который бережно хранит свои традиции, историю и культуру. Уникальное наследие- наша гордость и слава.Ольга Семоненко, руководитель проекта стенда Владимирской области:- Когда к нам обратилась Владимирская область, мы буквально на второй минуте поняли, что это должно быть современное прочтение белокаменного зодчества. А вдохновил нас на это уникальный православный храм Покрова на Нерли.Прясла, закомары, апсиды... В павильоне "строится" экспозиция с "владимирским обликом" и "духом". Узнаваемая- сердце Северо-Восточной Руси. Земля, где зарождалась российская государственность. Реализовать смелую идею удалось с помощью дизайнеров и архитекторов.Сергей Милеинов, шеф монтажа стенда Владимирской области:- Арки, полукруглое. Всё в одном тоне. В цветовой гамме стенд будет выглядеть. Очень много подсвета. Порядка 80 лайт-боксов. Краны. Очень хорошая задумка именно стенда.Наша экспозиция- не только прошлое. Это уверенное движение в будущее. Область расскажет об инновациях, достижениях в различных отраслях промышленности. Представят владимирский край и его амбассадоры. В их числе- известный российский журналист Илья Доронов, лауреат ТЭФИ. Свою карьеру Илья Доронов начинал на ГТРК "Владимир". А родился Илья в Боголюбове. Этому удивительному месту его сердце принадлежит навсегда.Илья Доронов, журналист, лауреат ТЭФИ, управляющий директор телеканала РБК, амбассадор Владимирской области на выставке-форуме "Россия":- Сейчас область активно развивается. У нас производят лекарства от рака. Экологичные автобусы, вкусный шоколад, удобные матрасы и подушки, а скоро ещё начнём выращивать и алмазы. Своей малой родине я говорю: "Спасибо, родная!". А всех вас приглашаю на выставку "Россия" на ВДНХ, и, конечно, на стенд Владимирской области. Увидимся!Народные промыслы: от ковровской глиняной игрушки до мстёрской лаковой миниатюры, шедевры мастеров из Гусь-Хрустального- стекольной столицы страны, коллекция народных костюмов- нить традиций, которая жива. Владимирскую область можно будет попробовать и "на вкус". Кулинары представят блюда по владимирским рецептам.Открытие уникальной выставки уже 4 ноября- в День Народного Единства. А "персональным" днём Владимирской области в календаре выставки "Россия" станет 14 января.Мария Платанюк "Вести-Владимир".