В играх приняли участие представители разных национальных общин города

«Дружные старты», посвященные Дню народного единства, состоялись во Владимире.Как сообщает пресс-служба городской администрации, в соревнованиях участвовали владимирские школьники разных национальностей, представляющие узбекскую, таджикскую, азербайджанскую, татарскую, еврейскую, армянскую общины города Владимира, а также юные казаки и дети Донбасса.При открытии соревнований и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ Игорь Ефремов отметил, что командный дух — это мощная объединяющая сила, формирующая дружбу, взаимовыручку, единый коллектив.Ребята демонстрировали свои способности в хоккее на траве, гонках на мячах для фитнеса, викторине «Народы России» и других активностях. Завершились игры чаепитием и награждением победителей.Ранее мы писали, что во Владимире организован .